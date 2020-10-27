مساعد وزير الخارجية الايراني يصل باكو

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" وصل قبل قليل وفي اطار جولته الاقليمية، الى العاصمة الاذربيجانية باكو.

وسيجري "عراقجي" خلال هذه الزيارة مباحثات مع مساعد رئيس وزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى يوف"، و وزير الخارجية "بايرام اوف"، وايضا مساعد رئيس الجمهورية "حكمت حاجي اوف" واخرين من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وسيبحث مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية خلال زيارته الحالية الى باكو القضايا الاقليمية بما فيها الحل السلمي للنزاع القائم بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا حول منطقة كاراباخ.

ويعتزم عراقجي ضمن جولته الحالية، القيام بزيارة ارمينيا وتركيا وموسكو.

وفي سياق متصل، قال مساعد وزير الخارجية مساء اليوم: ان "ايران تسعى لارساء سلام مستدام في المنطقة"، لافتا الى انه سيقوم خلال زيارته الاقليمية بطرح مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تسوية النزاع سلميا في منطقة كاراباخ.

واوضح "عراقجي" انه سيجري خلال هذه الجولة الاقليمية، مشاورات مع الدول المؤثرة وصاحبة القرار في ازمة كاراباخ، على امل ان تفضي مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بناء سلام مستدام في المنطقة.

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