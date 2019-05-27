عراقجي: ايران ترحب بالحوار مع دول الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ايران ترحب بالحوار مع اي من دول الخليج الفارسي لايجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ورفض مساعد الخارجية الايرانية في تغريدته اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا.

وكان عراقجي قد وصل الى العاصمة العمانية مسقط في مستهل جولته الاقليمية التي تشمل ايضا الكويت وقطر.

ويوم امس التقى مساعد الخارجية الايرانية مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حيث جرى البحث حول التطورات الاقليمية. /انتهى/.