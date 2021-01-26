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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:٢٢ م

على رأس وفد سياسي؛

عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، التقى اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الكويتي.

وعلى رأس وفد سياسي توجّه مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الى الكويت والتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وبحث وزير الخارجية الكويتي مع نائب وزير الشؤون الخارجية للشؤون السياسية الايراني، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله، وسفير الكويت لدى ايران مجدي الظفيري - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1911359

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