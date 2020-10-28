واشنطن تحذر رعاياها من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الرياض

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن الجزیرة أن السفارة الامریکیة في الرياض قالت اليوم في تحذير أمني على موقعها، إنها "تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات من دون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وحثت السفارة المواطنين الأميركيين على "البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وأوردت شبكة "سي إن إن" (CNN) نص بيان السفارة الأميركية الذي تضمن توجيهات أمنية للرعايا الأميركيين في الرياض حفاظا على سلامتهم.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي الماضي، أعلنت لجان المقاومة والجیش الیمني أنهم هاجموا هدفا مهما في العاصمة السعودية بواسطة صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات التي حذرت واشنطن من أن قد تكون متجهة نحو الرياض هي نفسها التي أعلنت السعودية عن اعتراضها.

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