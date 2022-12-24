صنعاء...شهيد و12 جريحاً بقصف للتحالف السعودي على صعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت قناة "المسيرة" اليمنية أنّ "الجيش السعودي نفّذ قصفاً مدفعياً على منطقة الرقو في مديرية مُنَبِه الحدودية شمال غربي صعدة، أسفر عن سقوط شهيد و12 جريحاً بينهم مهاجرون أفارقة".

ويأتي القصف بعد مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن مدة 6 أشهر منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي، وانتهت في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من دون التوصل إلى اتفاق على تجديدها.

وأعلنت حكومة صنعاء مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، محمّلة التحالف المسؤولية.

وتشترط صنعاء دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

المیادین

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