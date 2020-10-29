قائد الثورة يوجه رسالة إلى الشباب الفرنسي ويستنكر سياسة الكيل بمكيالين/ وفاة 415 شخصا بكورونا

قائد الثورة: لماذا يُصنّف التشكيك في الهولوكوست جريمة وَيُسمَح بإهانة الرّسول الأعظم (ص)؟

وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد "علي خامنئي" رسالة إلى الشباب الفرنسي عقب تصريحات "ماكرون" المهينة بحقّ الرّسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مشيراً إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها فرنسا.

وجاء في الرسالة

بسمه تعالى

يا شباب فرنسا!

إسألوا رئيس جمهوريتكم: لماذا يدعم إهانة رسول الله ويصنّفها حريّة في التعبير؟ هل هذا ما تعنيه حريّة التعبير: الشّتم والإهانة، وتوجيه ذلك لشخصيات متألّقة ومقدّسة؟ ألا يُمثّل هذا التصرّف الأحمق إهانة لمشاعر الشّعب الذي اختاره رئيساً له؟

السؤال التالي هو، لماذا يُصنّف التشكيك في الهولوكوست جريمة؟ بحيث يُسجن من يكتب شيئاً في هذا المضمار؟ بينما يتمّ إفساح المجال لإهانة الرّسول الأعظم (ص)؟

الكعبي: سيكون ردنا حاسما اذا لم تخرج القوات الامريكية من العراق / لدينا وثائق عن اغتيال قادة النصر

اكد الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ "أكرم الكعبي" خلال مؤتمر صحفي في وكالة مهر للأنباء أقامته ظُهر اليوم الأربعاء في مركزها الرسمي بطهران، انه في حال عدم خروج القوات الامريكية من العراق في الوقت المحدد سيكون ردنا حاسما وقاسياً.

واكد الكعبي في كلمته ان الاوضاع السياسية في العراق معقّدة للغاية لعدة اسباب: اولها، بسبب استهداف القوات الامريكية لقادة النصر والحريةالاوضاع السياسية في العراق معقّدة للغاية لعدة اسباب: اولها، بسبب استهداف القوات الامريكية لقادة النصر والحرية، وثانيها، استهداف السياسة الامريكية للثقافة العراقية ونسيج المجتمع العراقي وسعيهم لايجاد الفتنة الطائفية وزرعها بين فئات وصفوف الشعب العراقي، ثالثها، رغبة السياسة الامريكية بسرقة اموال العراق والاستيلاء على النفط العراقي...

خبر تبادل جاسوسين معتقلين مع امريكا عار عن الصحة تماما

فنّد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" صحة خبر "تبادل جاسوسين معتقلين مع امريكا"؛ لافتا الى ان وزارة الخارجية الايرانية سبق ان اقترحت تبادل جميع سجناء الجانبين (بين ايران وامريكا) في كافة انحاء العالم.

واضاف وزير الخارجية : لقد سبق وان اقترحنا تبادلا شاملا للسجناء بين الجانبين؛ موضحا، ان "هناك رعايا ايرانيون يقبعون حاليا في سجون الدول المختلفة بامر الولايات المتحدة كما يوجد لدينا سجناء داخل سجون امريكا نفسها؛ بمن فيهم الاشخاص الذين قضوا فترة ادانتهم غير ان الامريكيين لا يسمحون بعودة هؤلاء الى ايران"...

استمرار معدل الوفيات الناجمة عن کوفید19/ وفاة 415 شخصا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 6824 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و415 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي نحو 467 ألف شخص من المصابين لحد الآن.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 467 الفا و917 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 415 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 33 الفا و714شخصا...