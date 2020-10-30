سندرس مبادرة إيران لحل نزاع قره باغ

اعلنت الخارجية الأرمينية في بيان ان مناتسكانيان اشار خلال لقاءه اليوم الجمعة مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي إلى دور ایران في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين مؤكدا ان بلاده ستدرس مبادرة ايران لوقف اطلق النار في قره باغ بشكل دقيق.

ولفت وزير الخارجية الارميني الی قلق البلدين من تواجد بعض الجماعات الارهابیة في هذه المنطقة، مصرحا أن أرمينيا تدرك حساسيات إيران تجاه التهديدات الجديدة.