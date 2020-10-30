سندرس مبادرة إيران لحل نزاع قره باغ

اعلنت الخارجية الأرمينية في بيان ان مناتسكانيان اشار خلال لقاءه اليوم الجمعة مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي إلى دور ایران في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين مؤكدا ان بلاده ستدرس مبادرة ايران لوقف اطلق النار في قره باغ بشكل دقيق.
ولفت وزير الخارجية الارميني الی قلق البلدين من تواجد بعض الجماعات الارهابیة في هذه المنطقة، مصرحا أن أرمينيا تدرك حساسيات إيران تجاه التهديدات الجديدة.
و أكد عباس عراقجي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على دقة الاوضاع الحالية وانه يجب التسريع بحل النزاع الآذربيجاني - الارميني وان ايران بامكانها التمهيد لتحقيق السلام المنشود بينهما.وبعد لقاءاته والمباحثات التي اجراها مع المسسؤلين في آذربيجان وروسيا وصل عباس عراقجي يوم امس الخميس الى يريفان عاصمة ارمينيا. وبعد وصوله الى يريفان وخلال لقائه بالصحفيين اعلن عراقجي: انه اجرى محادثات مكثفة وايجابية في باكو وموسكو، وانه سييجري محادثات مع المسؤولين الارمنيين للوصول الى حل سلمي للحرب.
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