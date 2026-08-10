قاليباف يهنئ محسن رضائي بتعيينه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بعث برقية تهنئة إلى محسن رضائي بمناسبة تعيينه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء نص البرقية كالتالي:

اللواء الباسل في الحرس الثوري، الدكتور محسن رضائي المحترم؛

إن التعيين المستحق لشخصكم الكريم من قبل قائد الثورة المعظّم، كممثلٍ له في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتولي المسؤولية الجسيمة لأمانة هذا المجلس، إنما يدلان على ثقة القيادة الحكيمة للثورة الإسلامية وفخامة رئيس الجمهورية بكم، وقد كان لسنوات الجهاد في قيادة حرب الدفاع المقدس، والحضور الفاعل في المسؤوليات المهمة للنظام الإسلامي كأمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، والإخلاص والتخصص والالتزام التي تميزون بها، دورها بلا شك في إسناد هذه المسؤولية القيّمة إليكم.

إن النظام الإسلامي يقف اليوم في أحد أكثر المواقف التاريخية حساسية، ويؤدي دوراً لا بديل له في أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.

وقد أدرك العالم اليوم أن إيران لا تقهر، وأن الوحدة والتماسك الوطني في جميع الميادين الشعبية والعسكرية والدبلوماسية، تحت قيادة ولي أمر المسلمين، وبالارتباط الوثيق بين الأمة المبعوثة والولاية، قادران على إخضاع أي عدو.

وإذ أتقدّم بالتهنئة إلى ذلك الجندي المخلص لإمامي الأمة الراحلين والشهيدين، وقائد الثورة الإسلامية المعظّم آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي، أسأل الله سبحانه أن يديم التوفيق لكم، تحت عناية مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه.

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