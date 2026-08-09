تعيين محسن رضائي ممثلا لقائد الثورة الاسلامية في المجلس الاعلى للأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، أصدر مرسوماً عيّن بموجبه الدكتور محسن رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي.



وفيما يلي نص مرسوم قائد الثورة الإسلامية:



بسم الله الرحمن الرحيم



الأخ العزيز الدكتور محسن رضائي،



نظراً إلى خبراتكم القيّمة، فإنني أعيّنكم بموجب هذا المرسوم ممثلاً لي في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأنتم من روّاد المرحلة المشرّفة للدفاع المقدس التي امتدت ثماني سنوات.



آمل أن تحققوا كامل النجاح والتوفيق في أداء هذه المسؤولية المهمة.



كما أتقدم بالشكر للأخ العزيز الدكتور محمد باقر ذو القدر على جهوده الدؤوبة والمتواصلة.



نسأل الله تعالى، في ظل عناية سيدنا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن تبقوا دائماً جندياً مجاهداً في خدمة الشعب الإيراني الأبي.



السيد مجتبى الخامنئي



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