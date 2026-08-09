آملي لاريجاني: إيران لن تتراجع عن مضيق هرمز مهما كلف الأمر

وأفادت وكالة مهر للأنبا، قال آية الله صادق آمولي لاريجاني، في مستهل اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام، معزيًا بوفاة النبي الكريم، خاتم الأنبياء، محمد المصطفى (عليه السلام)، واستشهاد الإمامين الأمينين، الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، مشيرًا إلى مرور أكثر من خمسة أشهر على استشهاد قائد الثورة الراحل، إن ألم رحيله لا يزال حاضرًا في قلوبنا، وقلوبنا مجروحة بشدة لهذا الرحيل وللظلم الذي لحق بالأمة الإيرانية.

وقال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في إشارة إلى الحرب الوحشية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن مضيق هرمز مهما كلف الأمر، ولن يعود مضيق هرمز إلى وضعه السابق، وسيادة هذا الممر المائي للجمهورية الإسلامية.

وأضاف آية الله لاريجاني: إن العدو يسعى إلى محاصرة إيران بكل قوته، رغم أن الجمهورية الإسلامية تعاني من عقوبات منذ أكثر من أربعين عامًا.

وأشار إلى الحضور الشعبي الكبير في الشوارع ودعمهم للبلاد خلال أشهر العدوان، مؤكدًا: يجب الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك مهما كلف الأمر.

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