تعيين محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً لقائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، أصدر مرسوماً عيّن بموجبه الدكتور محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً له.



وفيما يلي نص المرسوم:



بسم الله الرحمن الرحيم



الأخ العزيز الدكتور محمد باقر ذو القدر،



نظراً إلى خبراتكم القيّمة، فإنني أعيّنكم بموجب هذا المرسوم مستشاراً سياسياً لي. آمل أن تنجحوا في أداء هذه المسؤولية، وأن تواصلوا الإسهام في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وأن تكونوا، في ظل عناية سيدنا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، موفّقين ومؤيَّدين في أداء مهامكم.



السيد مجتبى الخامنئي

انتهى/