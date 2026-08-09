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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٣٨ م

تعيين محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً لقائد الثورة الإسلامية

تعيين محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً لقائد الثورة الإسلامية

أصدر قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، مرسوماً عيّن بموجبه الدكتور محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، أصدر مرسوماً عيّن بموجبه الدكتور محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً له.

وفيما يلي نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز الدكتور محمد باقر ذو القدر،

نظراً إلى خبراتكم القيّمة، فإنني أعيّنكم بموجب هذا المرسوم مستشاراً سياسياً لي. آمل أن تنجحوا في أداء هذه المسؤولية، وأن تواصلوا الإسهام في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وأن تكونوا، في ظل عناية سيدنا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، موفّقين ومؤيَّدين في أداء مهامكم.

السيد مجتبى الخامنئي

انتهى/

رمز الخبر 1972907
جواد ماستری فراهانی

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