اقبال أجنبي على السياحة في أذربيجان غرب إيران

كشف المدير العام لدائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية جليل جباري في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إقبالاً سياحياً مميزاً في محافظة أذربيجان الغربية، حيث ارتفعت نسبة السياح بمقدار 6.2% بشكل عام، فيما ارتفعت نسبة السياح الأجانب بنسبة 100%، حيث زار المحافظة 23 ألف و 590 ألف شخص.

وأوضح جباري أن سبب زيادة السياح الأجانب في أذربيجان الغربية يعود إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المنطقة في فصل الصيف، وارتفاع منسوب المياه في بحيرة اروميه، إلى جانب انخفاض تكاليف السياحية مع تراجع العملة الإيرانية أمام العملات العالمية.

وبين جباري أن مديرية التراث الثقافي تعمل على تفعيل مختلف الخدمات السياحية في المحافظة لرفع مستوى السياحية فيها واستقطاب عدد أكبر من السياح في السنوات القادمة.

ومن جهة ثانية عملت المديرية على تشجيع الصناعات التقليدية فقدمت تسهيلات بنكية للعاملين في هذا المجال لتطوير العمل ورفع إنتاجية هذه الصناعات بما يتناسب مع زيادة عدد السياح. /انتهى/.