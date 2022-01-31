وزير الداخلية الايراني يؤكد على تطوير صناعة السياحة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الإيراني، احمد وحيدي، أكد في تصريح له اليوم خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين، لمعرض التراث والسياحة والحرف اليدوية في طهران، على تعزيز الهويات الثقافية في البلاد، قائلا : "ان الثقافة تشكل الركيزة الاساسية في كافة دول العالم".

واشار وحيدي إلى ان القوى الغربية وضعت استراتيجياتها على غزو ثقافات الشعوب الاخرى، مبينا ان المفهوم الحقيقي لما يسمى بـ "القرية العالمية"، يكمن في هذا المخطط الرامي الى الترويج للثقافة الامريكية على حساب الموروث الثقافي لسائر البلدان ومن اجل القضاء على هوية شعوبها.

وحذر وزير الداخلية، من ان "الانصياع الى النموذج الثقافي الذي تروج له الولايات المتحدة، سيعقبه استحواذ هذا البلد على شعوب الدول الاخرى".

واكد وزير الداخلية بان الصناعة السياحية تعد بمثابة وسيلة اعلام ضخمة قادرة على افشال محاولات الغرب لترويج مخطط "الايرانوفوبيا"، ومن جانب اخر فإن القطاع السياحي يدرّ ارباحا وفيرة في غضون فترة قصيرة، ويوفر فرص عمل واسعة في البلاد، داعياً مسؤولي قطاع السياحة والجهات المنضوية، ان يعيروا المزيد من الاهمية ويركزا على ترسيخ وتطوير صناعة السياحة في ايران./انتهى/