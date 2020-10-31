نتنياهو يعطي امريكا الضوء الأخضر لبيع مقاتلات "إف -35" للامارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة رأي اليوم، أن نتنياهوا يعلم جيداً أن هؤلاء المقاتلات المتقدمات والمتطورات لن يتم استخدامهم ضد الكيان الصهيوني بل سيتم استخدامهم ضد إيران".

ويشير تقرير صحيفة رأي اليوم إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات، ويحق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي استخدام هذه الاتفاقية للاحتجاج على دور الإمارات في حرب اليمن واستخدامها، معارضة قصف الطائرات الحربية الأمريكية للمدنيين، لكن الضوء الأخضر لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لإزالة صفقة الأسلحة من المرجح أن يزيل كل هذه العقبات.

واكد نتنياهو انه يدرك جيدا أن هؤلاء المقاتلين المتقدمين لن يستخدموا ضد النظام الصهيوني ، بل ضد إيران.

وتعدّ أن الطائرات المقاتلة من طراز F-35 هي من بين أغلى الطائرات في الصناعة العسكرية الأمريكية، حيث تبلغ تكلفتها 85 مليون دولار لكل مقاتلة، باستثناء قطع الغيار والصيانة.

وذكرت وسائل الإعلام أن قطر تريد أيضاً الحصول على مقاتلات " إف -35 " لتعزيز قدراتها العسكرية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو ثمن حصول قطر على هؤلاء المقاتلات، هل هو مشروط للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار ما فعلته الإمارات؟.

وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للولايات المتحدة بسبب تفشي فايروس كورونا، فهي تمر بمرحلة انهيار اقتصادي، ومن المرجح أن توقع اتفاقية بيع الطائرة المقاتلة F-35 لقطر، خاصة وأن هناك علاقات جيدة بين الدوحة وواشنطن.

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