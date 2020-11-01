ترامب: نبني السلام في الشرق الأوسط بدلاً من حرب لا نهاية لها!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ترامب قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": استثمرنا 2.5 تريليون دولار في الجيش وأنقذنا حوض فيلي لبناء السفن. لقد اجتزنا اختبار المسألة، قاصدا مسألته في مجلس النواب بخصوص الضغط على الرئيس الأوكراني، للتحقيق في واقعة فساد متورط فيها نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأشار ترامب إلى خرق الولايات المتحدة الأمريكية لتعهداتها إزاء صفقة "٦+١"، بخصوص التعامل مع الملف النووي الإيراني قائلا: انسحبت من الصفقة النووية الإيرانية الكارثية.

ولم يترك واقعة التطبيع بين ٣ دول عربية مع كيان الاحتلال دون الإشارة إلى ذلك بالإدعاء: نحن نصوغ السلام في الشرق الأوسط، بدلاً من الحرب التي لا نهاية لها.

وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سوف يسعى خلال الأربع سنوات المقبلة بتطوير التعليم الأمريكي، وقال: على مدى السنوات الأربع المقبلة، سنتوقف عن التلقين الراديكالي لطلابنا، ونعيد التعليم الوطني إلى مدارسنا. سنعلم أطفالنا حب بلادنا، وتكريم تاريخنا، واحترام علمنا الأمريكي العظيم دائمًا./انتهى/