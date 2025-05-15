ترمب يمتدح المسيرات الايرانية ويطالب الشركات الامريكية بتصنيع مثلها

وافادت وكالة مهر للأنباء ان ترامب وصف اليوم في الدوحة الطائرات المسيرة الإيرانية قائلاً: "جيدة جداً، سريعة وقاتلة."

وخلال اجتماع مع مدراء كبرى الشركات الأمريكية في العاصمة القطرية، تحدث ترامب عن المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، كما أثنى على برنامج إيران للطائرات المسيرة.

وقال ترامب: "طلبت من إحدى الشركات (الأمريكية) عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة. في إيران يصنعون طائرات مسيرة جيدة، ويصنعونها بـ 35 إلى 40 ألف دولار. بعد أسبوعين، جاءت الشركة بطائرة مسيرة تكلفتها 41 مليون دولار! قلت لهم: هذا ليس ما طلبته! كنت أقصد طائرة مسيرة لا تتجاوز تكلفتها 35 إلى 40 ألف دولار... (هذه الطائرات الإيرانية) جيدة جداً، سريعة، قاتلة ومروعة."