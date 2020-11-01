برلماني عراقي يحذر من استمرار انتهاك المقاتلات الامريكية للاجواء العراقية

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المعلولة، أن النائب عن تحالف الفتح حذر من زيادة انتهاكات المجال الجوي العراقي من قبل الطائرات المقاتلة الأمريكية.

وقال ممثل ائتلاف فتح العراقي "فاضل جابر الفتلاوي"، ان انتهاك الطائرات المقاتلة الأمريكية لسيادة الأجواء العراقية قد زادت دون علم او تحذير للقوات العراقية.

واكد ان هذا الامر بالغ الخطورة وحذر من استمرار انتهاك المقاتلات الامريكية للاجواء العراقية دون موافقة الجانب العراقي.

واشار الى انه قد ينوي الأمريكيون مهاجمة القواعد العسكرية العراقية أو استهداف أفراد، ففي وقت سابق حذر خبراء أمنيون عراقيون من احتمال شن المقاتلات الامريكية لضربات جوية على قواعد ومقرات الحشد الشعبي.

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