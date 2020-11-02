رسالة تهنئة "قاليباف" لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف رئیس المجلس الشوری الاسلامي هنأ رؤساء البرلمات في الدول الاسلامیة في ذکری المولد النبوي المبارك صلوات الله علیه.و جاء نص رسالته كما يلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بأصدق التهاني بمناسبة ولادة الرسول الكريم الصادق الامین محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن المؤمل أن من خلال المناشدة بحياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نحقق الوحدة بین الأمة الإسلامية من خلال تعزیز الأخوة والتعاطف وترسيخها.

في ظروف حلت ما حلت بالامة الاسلامیة من شر وخبائث تسیئ الامة والرسول الاعظمصلوات الله و سلامه علیه، فإن الامة ستسعى بلا شك إلى طريق السعادة بالاعتماد على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشریفة.

وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد على أهمية التعاون الشامل بين الدول الإسلامية وتعزيز العلاقات البرلمانية، وأسأل الله العلي القدير لکم العافية والنجاح ولأعضاء البرلمان المحترمين، واسأل الله تقدم بلادکم وازدهارها، حکومة و شعبا.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس الشوری الإسلامي - الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة