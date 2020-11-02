المهم بالنسبة لنا هو تصرفات البيت الابيض بعد الانتخابات وليس الوعود

وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الخبرية، قال محمد جواد ظريف ان الحكومة الايرانية لا يوجد لديها ترجيح بين "دونالد ترامب" و"جو بايدن".

وأضاف ظريف: المهم بالنسبة لنا هو كيف يتصرف البيت الأبيض بعد الانتخابات، وليس ما هي الوعود هناك، وما هي الشعارات التي تُرفع. سلوك الولايات المتحدة مهم. إذا قررت الولايات المتحدة وقف سلوكها الخبيث ضد إيران، فإنها ستفعل ذلك.

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