ينبغي التركيز على تنمية الاقتصاد والحد من التضخم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف أكد على ضرورة تركيز المؤسسات التنفيذية في البلاد على التنسيق الكامل في جهودها خلال الاشهر المقبلة من أجل تنمية الاقتصاد والحد من التضخم.

وورد في تغريدة كتبها محمد باقر قالیباف على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الثلاثاء، إنه كما صرح قائد الثورة ينبغي ان تركز جميع الاجهزة التنفيذية في البلاد جهودها في هذا السياق.

ولفت الى ان السبب الرئيسي للمشاكل القائمة يتمثل في عدم التنسيق الكافي بين الاجهزة وعدم الاعتماد على الامكانيات الداخلية لذلك فان التوجّه صوب الاعداء يمثل ضياعاً لفرص التقدم.

/انتهى/