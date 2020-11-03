الإعلان الرسمي عن تأسيس حركة "عهد الله" الإسلامية في العراق

وافادت وكالة مهر للأنباء أن السيدهاشم الحيدري اشار في كلمة بمناسبة ولادة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام؛ معبرا عن خصائص التعاليم الإسلامية؛ إلى إنشاء حركة "عهد الله" الإسلامية.

وقال إن هذه الحركة للفقراء وسوف تركز على الفقراء.

وتابع بالقول إن القرآن هو خارطة الطريق للحركة الإسلامية "عهد الله"

واشاد اننا سنكون أبناء عهد الله وأولاد الإمام الخامنئي وأولاد الإمام الخميني في العراق.

كما قال الأمين العام لحركة العهد المنشأة حديثًا في العراق أننا الأكثر استعدادًا لاتباع آية الله السيستاني والتضحية بحياتنا.

وفي إشارة إلى الوضع السياسي في العراق ، أكد أن الحركة لا تنوي المشاركة في الانتخابات ولن تشارك. وتابع: "لكننا سنوجه الشعب لاختيار المرشحين والائتلافات المناسبة"./انتهى/