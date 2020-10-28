الكعبي: نعتبر المواجهة الثقافية للمشروع الامریکي امرا ضروريا

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام للنجباء الشيخ أكرم الكعبي التقى مع ممثل قائد الثورة في فيلق القدس الشيخ علي الشيرازي وناقش معه القضايا الاساسية في المنطقة والعراق، لا سيما القضايا الثقافية.

وقال الكعبي خلال لقائه مع علي الشيرازي: " اننا نعتبر المواجهة الثقافية للمشروع الامریکي امرا ضروريا، حركة النجباء ليست جماعة مقاومة عسكرية فقط، وإنما تنشط أيضا في مجال المقاومة الثقافية في جميع أنحاء العراق، باستثناء كردستان وبعض المناطق السنية ".

وتابع: " ان الحكومة الأمريكية تختار بعض العناصر وتنقلهم إلى الولايات المتحدة لقضاء دورات إضافية للتكيف تمامًا مع نمط الحياة الغربي، كما تنقل البعض إلى بلدان حلیفة لها في المنطقة، مثل الأردن، لأغراض مماثلة ".

واضاف: " انشأت السفارة الامريكية أكثر من 120 منظمة غير حكومية في مجال النشاط المدني، حیث دربت نشطاء اجتماعيين وإعلاميين ووظفتهم في وسائل الإعلام المختلفة لترويج سياسات واشنطن ".

ومن جهته قال ممثل قائد الثورة في فيلق القدس: " إن أحدى الإنجازات العظيمة للشعب العراقي هي تكريس زيارة الأربعين ونشر هذه الثقافة التي انضمت إليها العديد من الدول وتسبب ذلك في إثارة الخوف لدى الولايات المتحدة ".

واكد ان الولايات المتحدة تسعى إلى فصل الناس عن ثقافة عاشوراء والمهدوية وولاية الفقيه، لأن هذه الثقافة تجعل الشعوب متفائلة وموحدة وعاشقة للشهادة وغير مقهورة.

وأشار الى ان الشعب العراقي الابي الرافض للاستكبار العالمي، طرد بشكل متكرر الأجانب من بلاده وهزم الأمريكيين وعملاء إسرائيل وإرهابيي داعش، وفي نفس الوقت أحبط العديد من المشاريع الصهيو أمريكية لتقسيم العراق.

ونوّه الى ان الشعب العراقي حقق النضال والمقاومة وتحمل سنوات من المعاناة العديد من الإنجازات، فاليوم لا يجرؤ المحتلون على السفر علانية الى العراق، كما اضطر ترامب الى السفر إلى هذا البلد ليلاً وأطفأت الطائرة التی تقله اضواءها خلال الهبوط في العراق.

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