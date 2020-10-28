الكعبي: سيكون ردنا حاسما اذا لم تخرج القوات الامريكية من العراق / لدينا وثائق عن اغتيال قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي اكد خلال مؤتمر صحفي في وكالة مهر للأنباء، انه في حال عدم خروج القوات الامريكية من الارض العراقي في الوقت المحدد سيكون ردنا حاسما وقاسياً.

واكد الكعبي في كلمته ان الاوضاع السياسية في العراق معقّدة للغاية لعدة اسباب: اولها، بسبب استهداف القوات الامريكية لقادة النصر والحرية الاوضاع السياسية في العراق معقّدة للغاية لعدة اسباب: اولها، بسبب استهداف القوات الامريكية لقادة النصر والحرية ، وثانيها، استهداف السياسة الامريكية للثقافة العراقية ونسيج المجتمع العراقي وسعيهم لايجاد الفتنة الطائفية وزرعها بين فئات وصفوف الشعب العراقي، ثالثها، رغبة السياسة الامريكية بسرقة اموال العراق والاستيلاء على النفط العراقي.

واشار الى ان جميع السياسيين العراقيين رأوا التقارير التي تشير الى سعيهم (امريكا) لادخال العراق بأزمة اقتصادية كبيرة، لبسط سيطرتهم على العراق بشكل كامل، وكما اشار مؤخراً وزير الخارجية الامريكي عندما هدد العراق علنا بسرقة نفطة، وما زالت الولايات

المتحدة الامريكية تسعى للسيطرة على الشارع العراقي وتوجيهه كيفما شاءت من خلال استغلال مظاهرات الشارع العراقي المطالب باصلاحات سياسية واقتصادية التي تسعى لتحسين الوضع العراقي لتتحقيق مصالحها وفرض سيطرتها بشكل كامل على العراق، فهي تخطط لمستقبل العراق. والامارات والسعودية ماهي الا ادوات بيد الولايات المتحدة لتحقيق مخططاتها في العراق.

وقال: " لذلك نحن في محور المقاومة نطالب الحكومة العراقية بتقديم الخدمات للشعب العراقي وانهاء البطالة والاهتمام بتهيئة البيئة المناسبة لاقامة الانتخابات المبكرة.

ومن جانب آخر، الحكومة علیها ان تعمل على تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي الذي تم التصويت عليه بالاجماع والذي يطالب باخراج جميع القوات الامريكية من الاراضي العراقية، وایضا مطالبة الشعب العراقي باخراج القوات الامریکیة واتخاذ موقف حاسم من هذه الخطوة لا ان تتبادل الزيارات معهم ".

وتابع قائلا: " نحن نستغرب انه مؤخراً قام بعض المسؤولين العراقيين بشكر الولايات المتحدة لجهودهم على تحریر العراق واستعادة سيادة اراضية، وعلما بانه عندما طلب رئيس الوزراء العراقي المساعدة الامريكية عندما كان بامس الحاجة للمساعدة رفضوا ولم يقدموا اي شيء، في حين ان ايران قدمت الغالي والنفيس للجمهورية العراقية وقدمت الكثير من الشهداء على الاراضي العراقية، فالتراب العراقي يشهد على ذلك، وانا اتذكر ان القائد الشهيد قاسم سليماني كان يقول دائماً "اتمنى ان انال الشهادة على الارض العراقية"، وقد نالها علی ید اشر الناس الامریکان ما کان یتمناه".

ونوّه الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي على ان من يعرقل قرار مجلس النواب العراقي (اخراج القوات الامريكية من العراق) يعد خائناً لدماء الشهداء وللوطن وللشرف وللغيرة وللوطنية ، ونحن نعيد تاكيدنا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي سريعاً ودون تاخير، فهذا القرار تم اتخاذه والبت في امره والنقاش فيه مرفوض. انما النقاش حول آليات خروج القوات الامريكية من العراق (فقط)، ورأينا سابقاً كيف كانت امريكا تسعى لتعديل قرار اخراج القوات الامريكية من العراق بـ "اعادة انتشار القوات الامريكية" لحفظ ماء وجهها امام العالم اجمع، نحن لا نقبل ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية باستخدام العراق وكرامة العراقيين ونخوتهم، ساحة انتخابات امريكية او لعبة بين ايديهم.

واستطرد قائلاً: "نحن نعمل مع جميع اخواننا في محور المقاومة للانتقام وللاخذ بالثأر لدماء الشهداء (شهداء النصر والتحرير) واكد ان هذا المحور سينتصر في جميع المجالات الجهادية وغير الجهادية، ومن ضمنها اخراج جميع القوات الامريكية من منطقة غرب آسیاالی آخر جندي منهم بشكل كامل وسريع، فاخراج هذه القوات لم يعد مطلب فصائل المقاومة فقط بل اصبح مطلبا شعبيا وضرورة ملحّة ".

وحذر الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي القوات الامريكية انه اذا انتهت المدة المعينة ولم تخرج القوات الامريكية من الاراضي العراقي سيكون لنا حق الرد وسيكون ردنا شديداً وحاسماً وقاسيا وسريعا لان امريكا لا تفهم سوى لغة القوة، ونطلب من جميع القوى الامنية العراقية ان تتحد لتحقيق هذا المطلب الشعبي، وما حصل سابقا بين محور المقاومة والقوات الامريكية كان مجرد مفرقعات ليس اكثر، وسنجبر القوات الامريكية على الخروج من الاراضي العراقية بالقوة اذا لزم الامر.

واكد الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي انه اثبتت التجارب ان المفاوضات الامريكية (السياسة الامريكية) ليس لها اسا واضحا، فبعض المحللين السياسيين ينتظرون الانتخابات الامريكية ويرون ان الوضع العراقي سيتحسن بعد هذه الانتخابات، نحن نقول لهؤلاء السياسيين العراقين جهزوا انفسكم للفتنة الامريكية القادمة المتمثلة في تقسيم العراق الى دويلات صغيرة، هذه هي حقيقة السياسة الامريكية.

وقال الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي " سيقوم كل من الشيعة والسنة في العراق وفي العالم بتوجيه الصفعات الواحدة تلو الاخرى للولايات المتحدة ولحلفائها بتوحّدهم ووقوفهم الى جانب بعضهم البعض، فالعراق حينها سيبقى موحداً بشعبة ومرجعیته وطوائفه وفصائله واحزابة، عندها يمكننا ان نلقن العدو الامريكي درسا لن ينساه ابدا ".

واكد الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي ان محور المقاومة لن يتوقف الا بعد تحرير الاراضي الفلسطینیة المقدسة وتحرير بيت المقدس وتحقيق ارادة الباري عز وجل بزوال الكيان الصهيوني.

سؤال مراسلة وكالة "إيكنا": هناك انباء عن دخول أفراد صهاينة إلى العراق، ما مدى صحة هذه الانباء وهل يمكن للعراق ان يركب موجة التطبيع؟

الصهاينة الذين دخلوا العراق مؤخراً، دخلوا بجوازات أوروبية وتحث غطاء إعلامي، في السابق كان لديهم زيارات إلى أربيل ولكن هذه المرة دخلوا بغداد ويحاولون حياكة المكائد عن طريق سفارتهم الوهمية في العراق، ونحن في فصائل المقاومة لن نسمح لمثل هذا الامر أن يتكرر والشعب العراقي رافعٌ لراية القدس عالياً منذ زمن بعيد ولن يرضى بالتطبيع والذل والهوان، ونحن في فصائل المقاومة نعتبر هذا الامر خيانة وإستخباراتنا على أهبة الإستعداد ولن تسمح لمثل هذه الزيارات أن تتكرر، وإذا ما عادوا لمثل ذلك سيكون الرد قاس وموجع.

سؤال مراسل وكالة فارس: ما هو تقييم فصائل المقاومة وموقفها إزاء التهديدات الامريكية فيما يتعلق بقطع روابطها بالعراق وما مدى خطورة هذا الامر على العراق إذا ما كان هنالك خطورة؟

يعتقد البعض في العراق ان قطع أمريكا لعلاقاتها مع العراق يشكل خطر على ولاسيما على الصعيد الإقتصادي، ولكن نحن في قوى المقاومة نعتقد قطع أمريكا لروابطها مع العراق هو خير لنا، ولاسيما ان السفارة الأمريكية في العراق هي عبارة عن ثكنة عسكرية وليست سفارة وخاصة أنها تحتل مساحة واسعة وسط العراق أكبر من مساحة الفاتكيان، فهي غدة سرطانية في قلب العراق ويتم عبرها تدريب الجنود وحياكة المكائد للشعب العراقي.

سؤال مراسل العالم: حدثنا عن إستراتيجية المقاومة تجاه قوى الإحتلال

إستراتيجية المقاومة واضحة للجميع، فنحن نعطي الفرص ولكن لانتراجع، وسنعوض الوقت الذي ضاع سدى، وخطوطنا العريضة واضحة وصريحة وهي تحرير العراق من الهيمنة الامريكية وخاصة بشركاتها التي تعيث فساداً في العراق.

هل يمكننا القول انه سيكون هنالك مرحلة جديدة في العراق عنوانها إزالة قوى الإحتلال، وخاصة بعد عملية إغتيال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟

المرحلة القادمة هي مرحلة جدّية، وخاصة اننا أعطيناهم إنذارات كثيرة وتركنا مجالاً للعملية السياسية أن تأخذ مجراها ولكن لم يكترث المحتل الأمريكي بذلك وازداد تكبراً، وما إنسحاباته من العراق إلا شكلية ومن باب الخداع، وهنالك فرصة أخيرة وبعدها سيكون الحرف الأول والأخير للمقاومة وعندها ستكون أعمال المقاومة شرعية بامتياز بعد استنفاذ جميع المحاولات السياسية.

لدينا معلومات دقيقة وحساسة حول عملية إغتيال قادة النصر والتحرير

وختم امين عام حركة النجباء في العراق المؤتمر في إشارة منه إلى أن المقاومة لديها معلومات إستخباراتية ووثائق هامة ودقية حول عملية إستهداف الشهيد "قاسم سليماني" والشهيد "أبو مهدي المهندس" وطالب الكعبي القضاء العراقي بإعلان نتائج التحقيقات امام الجميع حتى يعلم العالم ما الذي حصل باضبط وخاصة أن الشهيد قاسم سليماني جاء إلى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية.

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