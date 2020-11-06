تأسيس تكتل باسم الرسول الاكرم (ص) في مجلس الشوري الاسلامي

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع المجلس الشورى الاسلامي الايراني أن رئيس اللجنة الثقافية البرلمانية في مجلس الشوري الاسلامي "مرتضى آقا تهراني"، قال في تصريح صحفي: إن المراحل الادارية لتشكيل هذا التكتل قد اكتملت فيما أعرب عدد كبير من النواب عن رغبتهم في الانضمام اليه.

وأضاف رئيس اللجنة الثقافية البرلمانية في مجلس الشوري الاسلامي "مرتضى آقا تهراني": إنّ الهدف من تأسيس التكتل المذكور هو الدفاع عن مبادئ وسيرة الرسول الاكرم (ص) عبر إقامة الاتصالات مع الاوساط والمنظمات والبرلمانات الاسلامية.

وتابع رئيس اللجنة الثقافية البرلمانية في مجلس الشوري الاسلامي "مرتضى آقا تهراني": إن مجلس الشورى الاسلامي أصدر بيانا أدان فيه اساءة المجلة الفرنسية للرسول الاكرم (ص) كما ان النواب عن الطوائف الدينية في البلاد أدانوا هذه التصرفات أيضاً الا ان ذلك لم يكن كافياً لذلك اتخذ القرار بتأسيس هذا التكتل بهدف اتخاذ مواقف أشد حزماً أزاء مثل هذه الممارسات على صعيد البلدان الاسلامية.

/انتهى/