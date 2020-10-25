حزب الله يدين بشدة الإساءة الفرنسية المتعمدة للنبي محمد (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب الله اللبناني ادان بشدة الإساءة المتعمدة لرسول الله الأعظم محمد بن عبد الله (ص)، ويُعرب عن رفضه المطلق للموقف الرسمي الفرنسي المتمادي بتشجيع هذا التطاول الخطير بحق نبي الرحمة ورسول السلام.

وأصدر "حزب الله" البيان التالي:

ويأسف حزب الله لعودة هذه الإساءات مجدداً وما يُرافقها من مشاعر الكراهية للإسلام والمسلمين، ويعتبر أن ما نُشر في فرنسا يَمس بمشاعر أكثر من ملياري مسلم، ومن بينهم الجالية الإسلامية والعربية التي تَعيش في أوروبا وفرنسا منذ عقود.

ويُؤكد حزب الله أن كل الإدعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير لا يُمكنها أن تُبرر التعرض المرفوض لمقام رسول الله (ص) والإساءة إلى الأديان والمعتقدات السماوية، ويَدعو السلطات الفرنسية للعودة إلى التعقل والحكمة والاحترام الصريح للأديان والقيم الدينية، والمساهمة الإيجابية في منع خَلق المزيد من أسباب التوتر على المستوى الدولي.

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