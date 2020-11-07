ادانة قيام سلطات الإحتلال بهدم مساكن الفلسطينيين بالأغوار المحتلة

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن الدستور أن الناطق باسم الوزارة الارجیة الاردنیة السفير ضيف الله الفايز ادان عمليات الهدم والإخلاء وكذلك مصادرة الأراضي واعتبره خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأضاف الفايز أن سياسية الاستيطان الإسرائيلية بما فيها ضم الأراضي و مصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه./انتهی/