استسلام أرمينيا في قرة باغ / توقيع اتفاق لانهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بنود اتفاق انهاء الحرب تتضمن عن وقف كامل لاطلاق النار و كل عمل عسكري في المنطقة بدءاً من يوم ١٠ نوفمبر ؛ تسليم كل الاراضي الاذربيجانية التي استولت عليها ارمينيا و الانسحاب منها بمهلة اقصاها ٢٠ نوفمبر.

واضاف أن سيجري نشر وحدة حفظ سلام تابعة للاتحاد الروسي على طول خط التماس في قرة باغ و لاتشين لمدة خمس سنوات ومن اجل زيادة فعالية رصد تنفيذ الاتفاق من قبل اطراف النزاع، يجري نشر مركز لحفظ السلام لرصد وقف اطلاق النار.

ويشير البيان الصادر الى أن يجب على أرمينيا اعادة مقاطعة كالباجار الى اذربيجان بمهلة اقصاها ١٥ نوفمبر و مقاطعة لاتشين الى حد ١ ديسمبر.

وتابع بالتفاق بين الطرفين سيتم تحديد خطة لبناء طريق جديد على طول ممر لاتشين وعودة المشردين داخليا واللاجئين الى اقليم قرة باغ والمناطق المحيطة بها الخاضعة لسيطرة مفوضية الامم المتحدة.

وسيتم تبادل الاسرى والمعتقلين وجثث القتلى بين اطراف النزاع.

اما من جانب أخر قام محتجون باقتحام مبنى الحكومة في العاصمو الارمينية بعد اعلان اتفاق وقف الحرب وبعد سيطرتهم على المبنى طالبوا الجيش باسقاط الرئيس واستلام الحكم./انتهى/