ايران تدعو الى اقامة حوار اقليمي لطرد القوات الاجنبية من المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان البرلماني الايراني ، عبد الناصر درخشان، دعا الى إقامة حوار اقليمي في الخليج الفارسي بهدف التغلب على التحديات القائمة والتمهيد لمغادرة القوات الاجنبية من المنطقة.

وأشار النائب عن اهالي ايرانشهر، عبد الناصر درخشان، في تصريح صحفي اليوم السبت، الى أهمية بلورة حوار اقليمي في الخليج الفارسي، موضحاً: ان احترام القيم المشتركة والقوانين الدولية يبعث على صنع الثقة بين البلدان المطلة على الخليج الفارسي وإقامة حوار إيجابي فيما بينها.

وعدّ أمن بلد ما بأنه يترك تأثيراته على البلدان الاخرى، "ويجب تعزيز الاقتدار الاقليمي وصنع تكتل أمني في الخليج الفارسي وفق الطاقات المشتركة".

ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت باستمرار على ارساء السلام المستدام في المنطقة ، "لذلك ينبغي المشاركة من قبل جميع البلدان الاخرى من أجل نيل هذا الهدف الاقليمي".

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