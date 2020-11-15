أميركا تعيش انتكاسة وزوالا رغم سعي الإعلام لتلميع صورتها الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار قاليباف اليوم الاحد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي الى الاحداث التي اعقبت الانتخابات الرئاسية الامريكية واضاف: ان الولايات المتحدة أخفت لسنوات مشاكلها الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية من خلال اللجوء الى منابرها الاعلامية إلا ان هذه المشاكل باتت الان مكشوفة امام الرأي العام العالمي.

وأضاف: "أمريكا الحقيقية بعيدة جدًا عن ما يصوره الاعلام الموالي لها ، والصورة الحقيقية التي باتت مكشوفة اليوم أمام أعين المظلومين في العالم تظهر ان هذا البلد يسير نحو الزوال و الهيمنة التي أوجدتها الولايات المتحدة نحو الانهيار بسرعة.

واردف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: كما قال أخي العزيز "السيد حسن نصرالله" قبل أيام ، نحن سعداء بهزيمة قاتل الشهيد الحاج "قاسم سليماني" والشهيد "أبو المهدي المهندس" ، وشاهد الجميع ان من يرفع في هذه الدنيا شعار انا ربكم الاعلى كيف سيكون وفقا للسنن الالهية ضعيفا ومهزوما في الدنيا والاخرة .

واكد قاليباف اننا نعتبر الادارة الامريكية الفاسدة هي المقصر الحقيقي لاتخاذ تلك القرارات وان ثمن تلك الدماء الطاهرة هي اخراجها من المنطقة ./انتهى/