نتیجة الانتخابات الرئاسیة الامریکیة علی حساب تویتر قالیباف

وافادت وکالة مهر للأنباء ان محمدباقر قالیباف رد علی الانتخابات الامریکیة في صفحته الشخصیة علی موقع تویتر بذکر من آیات سورة النازعات التي تذکر مصیر فرعون الطاغي.
واستخدم هاشتاغ #افول_ امریکا التي تعني امریکا الی الزوال.
/انتهی/
رد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على نتائج الانتخابات الأمريكية في تغريدته في إشارة إلى آيات من سورة النازعات تصف تمرد ومصير فرعون.
وافادت وکالة مهر للأنباء ان محمدباقر قالیباف رد علی الانتخابات الامریکیة في صفحته الشخصیة علی موقع تویتر بذکر من آیات سورة النازعات التي تذکر مصیر فرعون الطاغي.
واستخدم هاشتاغ #افول_ امریکا التي تعني امریکا الی الزوال.
/انتهی/
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