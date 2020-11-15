زيادة قبول الطلاب الأجانب في كلية العلوم الطبية بطهران رغم كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن جامعة طهران للعلوم الطبية، أن قسم المعاونية الدولية لجامعة طهران للعلوم الطبية قبل بزيادة عدد الطلاب الأجانب المتقدمين لهذه الكلية بـ 174 طالبًا جديدًا للعام الدراسي الجديد.

وکان قد أوضح مدير شؤون الطلاب الأجانب بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في إيران، أنه حتى نهاية العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2019) ، كان ما يقرب من 40 ألف طالب أجنبي يدرسون في جامعات ومعاهد التعليم العالي في البلاد.

وصرح "عبد الحميد علي زاده": هؤلاء الطلاب دخلوا جامعات البلاد عبر مسارات المشاركة في الامتحانات الوطنية العامة و المنح الدراسية وغيرها.

وأضاف: من بين هذا العدد من الطلاب الأجانب، هناك 29 ألف في الجامعات التي تغطيها وزارة العلوم ولدينا حوالي 40 ألف طالب دولي يدرسون في البلاد، بما في ذلك طلاب جامعة آزاد الإسلامية للعلوم الطبية.

وأشار المدير العام لشؤون الطلاب الأجانب في وزارة العلوم إلى أنه تم إنشاء مؤسسات لاستقطاب الطلاب الأجانب لتنظيم كيفية جذب المتقدمين الدوليين وقبولهم في جامعات البلد؛ يوجد ترتيب ونظام محدد قيد التنفيذ./انتهى/