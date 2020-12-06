ابداء الرغبة بالتفاوض مع الامريكان خطأ مؤكد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي قال خلال مراسم الاحتفال بيوم الطالب الجامعي ان أمريكا أصبحت اليوم أضعف بكثير مما كانت عليه خلال العقود الماضية. مضيفاً ان الفضيحة التي أحدثها الأمريكيون في الغرب اليوم هي فضيحة لا يغطيها شيء، وهذه الفضيحة تتعاظم يوما بعد يوم.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، فإن إبداء الرغبة في التفاوض مع الولايات المتحدة يعد خطأ فادحا ومن الخطأ تصوير الولايات المتحدة على أنها أمريكا جيدة وسيئة". مؤكداً ان الظلم والاستكبار لا يعرف الجمهوريين والديمقراطيين وان الجمهورية الإسلامية لديها قوة في المنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وأكد رئيسي ان الطريقة الوحيدة للتعامل مع الغطرسة هي نسخة قائد الثورة، أي إيران القوية، وما يخيب أمل الولايات المتحدة هو قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية".

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