بومبيو يصل فلسطين المحتلة تحضيراً لقمة ثلاثية أمريكية بحرينية صهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "بومبيو" وصل اليوم الأربعاء إلى فلسطين المحتلة تحضيراً للقمة الثلاثية.

ويستضيف نتنياهو في القدس الشريف قمة ثلاثية بحضور الوزير الأميركي مايك بومبيو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، حيث يصل الأخير في أول زيارة رسمية منذ إعلان اتفاق تطبيع العار بين البلدين في تشرين الأول / أكتوبر الماضي​​​.

وتستغرق زيارة بومبيو حوالي ثلاثة أيام، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي لمستوطنة في الضفة الغربية.

وأشار موقع "واللا" العبري إلى أن "الهدف من الزيارة هو تسليط الضوء على التحولات السياسية لإدارة ترامب تجاه الكيان الصهيوني. وبالنسبة لبومبيو لها أيضًا أهمية سياسية محلية قبل خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024".

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