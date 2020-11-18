الزياني: تقدمنا بطلب رسمي لفتح سفارة في فلسطين المحتلة!!!

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الزياني ترأس الوفد الذي سافر على متن رحلة طيران الخليج "جي.إف972" إلى مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب، في أول رحلة تجارية للشركة إلى تل أبيب.

الزياني يتودد

وأشار بالمقابل، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية الكيان الصهيوني "غابي أشكنازي"، في مقر وزارة خارجية الكيان بالقدس، إلى أن النظام البحريني وافق على طلب الكيان الصهيوني بفتح سفارة في المنامة.

وأعلن وزير الخارجية البحريني أنه وجه الدعوة إلى نظيره الصهيوني لزيارة المنامة الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك، كاشفا عن أن نظيره الصهيوني وافق على تلبية الدعوة.

وأضاف الزياني: قبلنا طلب الكيان الصهيوني بفتح سفارة في المنامة ونتطلع لاستقبال إشكنازي في المنامة الشهر المقبل.

وصرح الممثل عن النظام البحريني" عبد اللطيف الزياني"، " يسرني أن أقوم بالزيارة الأولى لإسرائيل بوصفي وزيرا للخارجية."

وأضاف، سنناقش مع بومبيو ونتنياهو سبل تنفيذ اتفاق أبراهام نركز على التعاون مع "إسرائيل" في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

ولفت الزياني إلى أنه سوف يتم تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية بين الكيان الصهيوني والبحرين اعتبارا من الأول من ديسمبر.

وتابع وزير خارجية النظام الإماراتي، نعمل على تأمين 14 رحلة جوية بين الكيان الصهيوني والبحرين أسبوعيا.

وقال: ندعو إلى استئناف مباحثات "السلام" على أساس حل الدولتين.

إشكنازي يُنافِق

بدوره، قال وزير خارجية الكيان الصهيوني إنه يأمل زيارة البحرين قريبا، وتابع "اتفقنا في محادثاتنا على فتح سفارة "إسرائيلية" في المنامة وسفارة بحرينية في "إسرائيل" في أقرب وقت ممكن، وأنا آمل أن نتمكن من الاحتفال بافتتاحهما بحلول نهاية العام".

وأضاف "سنبدأ قريبا رحلات جوية مباشرة بين بلدينا، مما يسمح لمواطنينا بزيارة ومعرفة المزيد عن بلادنا الرائعة".

وتابع اشكنازي "أعدكم بالمجيء إلى المنامة في القريب العاجل، وسنواصل مناقشاتنا البناءة التي بدأناها اليوم وسنواصل تعزيز العلاقات بين بلداننا وشعوبنا".

وقال إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتمكن المواطنون البحرينيون من التقدم للحصول على تأشيرات سفر إلى فلسطين المحتلة على موقع إنترنت خاص.

أكثر من أصدقاء

وتوجه أشكنازي إلى نظيره البحريني بالقول "نحن أكثر من مجرد أصدقاء، نحن أيضا شركاء نتشارك الرؤية والهدف والالتزام".

ووصل الزياني إلى فلسطين المحتلة اليوم الأربعاء، في أول زيارة منذ التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.

ورافق الوزير البحريني وفد أميركي برئاسة مبعوث واشنطن لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، "آفي بيركوفيتش."

وفي سبتمبر/أيلول الماضي اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن تطبيع بلاده العلاقات مع الكيان الصهيوني إنجاز تاريخي يسهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على حد زعمه.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية رفضها اتفاقيات التطبيع بشكل واسع، واصفة إياها بأنها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

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