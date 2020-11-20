غوتيريش يحّذر من الخطر الوشيك لحدوث مجاعة في اليمن

ويأتي التحذير الذي يعقب تحذيرات عدة مشابهة صدرت عن الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، في ظل احتمال إدراج الولايات المتحدة جماعة انصار الله (الحوثيين) على قائمتها "للمنظمات الإرهابية"، ما من شأنه أن يعرقل بدرجة إضافية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ويتعرض اليمن منذ اكثر من خمس سنوات لعدوان دموي بقيادة السعودية والامارات وبدعم من الولايات المتحدة استهدف البنى التحتية والمدنية راح ضحيته أكثر من ثلاثة عشر ألف شهيد وأكثر من مئة ألف جريح وهدم آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس واصبح ملايين اليمنيين بلا مأوى جراء العدوان./انتهى/