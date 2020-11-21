وکالة مهر تعزي في وفاة الاعلامي رئيس مجلس إدارة وکالة سبأ

وکالة مهر للأنباء - تلقینا ببالغ الحزن نبأ وفاة الاستاذ الاعلامي محمد بن يحيى المنصور رئيس مجلس إدارة الأنباء اليمنية “سبأ” الذي وافته المنية بعد حياة ملیئة بالجهود والمواقف الحسنة والمآثر الطيبة وخاصة مواقفه الرافضة للعدوان السعودي الأمريكي الصهیون على اليمن الشقیق.

وبهذا المصاب الجلل تقدم وکالة مهر للأنباء الایرانیة احر التعازي واصدق المواساة سائلین المولی عزوجل ان یتغمد الفقید بواسع الرحمة وأن یلهم اسرته الکریمة ومحبیه ومنتسبي وکالة سبأ الصبر والسلوان.

لقد كان الفقيد إعلاميا، كاتبا، شاعرا وسياسيا فذا، وكان فارسا من فرسان الإعلام، یدافع عن حق الشعب الیمني المظلوم ویقول کلمة الحق ولوکره المشرکون./انتهی/