سفير ايران لدى صنعاء يلتقي وزير الخارجية اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى صنعاء حسن ايرلو التقى اليوم الأحد 22 نوفمبر تشرين الثاني بوزير الخارجية اليمني هشام شرف وذلك في اطار العمل الديبلوماسي واللقاءات الودية التي يجريها السفير الإيراني مع عدد من المسؤولين في حكومة الانقاذ.

وجدد الوزير شرف الترحيب بالسفير الإيراني، مؤكداً على عمق العلاقات الايرانية اليمنية في المجالات المختلفة.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على تواصل مستمر مع عدد من الدول للتنسيق لعمل دبلوماسي في إطار كسر عن صنعاء، لافتا الى أن افتتاح السفارة الايرانية يعتبر بداية تفعيل للمسار الدبلوماسي اليمني مع عدد من دول العالم .

ومن جانبه نقل السفير الايراني لدى صنعاء تحيات وزير الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر السفير الايراني لدى صنعاء عن امتنانه لحسن الاستقبال، متمنيا لليمن الرفعة والازدهار وإعادة بناء اليمن الجديد.

/انتهى/