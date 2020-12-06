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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ م

السفير الايراني في اليمن ينتقد استمرار إغلاق مطار صنعاء بسبب الحصار

السفير الايراني في اليمن ينتقد استمرار إغلاق مطار صنعاء بسبب الحصار

انتقد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اليمن حسن ايرلو، استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي، بما يضاعف من معاناة اليمنيين.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه السفیر الایراني في الیمن كتب  في تغريدة على موقع "تويتر" مساء السبت: ان الشعب اليمني يعاني كثيرا بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي. فهنالك آلاف المرضى ذوي الاوضاع الصحية المتدهورة بحاجة الى السفر للعلاج. وهناك آلاف المهاجرين (اليمنيين) الراغبين بالعودة الى الوطن والى عوائلهم.

وتساءل السفير الايراني: متى يصحو ضمير الانسان من نومه؟.

ويتعرض مطار صنعاء الدولي للحصار والاغلاق منذ بدء هجمات تحالف العدوان السعودي منذ العام 2016، وكان هذا المطار احد طرق ارسال المساعدات الغذائية والدوائية الى الشعب اليمني.

وتعرض المطار كذلك للعديد من الهجمات الجوية لتحالف العدوان السعودي.

/انتهى/

رمز الخبر 1909957

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