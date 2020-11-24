منظمة الطاقة الذرية لديها القدرة على زيادة التخصيب وتصميم المفاعلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال أن المنظمة لديها لاقدرة على زيادة التخصيب وتصميم المفاعلات وإنتاج آلات متطورة.

وقال بهروز كمالوندي، انه بخصوص خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات، فهي تجري مناقشتها في لجنة الأمن القومي بالبرلمان، وان خطة العمل الاستراتيجية قيد النظر في البرلمان، وقد طلبت منا لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التعليق على الجوانب الفنية للخطة، وعليه عقدنا عدة اجتماعات مشتركة وحضرنا اجتماع اليوم (4 ديسمبر).

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: " نحن سنعلق على الجوانب الفنية للخطة ( التخصيب وتصميم المفاعلات والبحث وتطوير الآلات المتقدمة ) بغض النظر عن الجوانب السياسية لهذه الخطة وما سيكون قرار الجمهورية الإسلامية".

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