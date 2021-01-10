وفي تصريح لوكالة مهر للأنباء أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الايراني "ابو الفضل عمويي" الى اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني الذي عقد عصر اليوم الأحد قائلاً: تم اليوم مراجعة تنفيذ خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الايراني بحضور مسؤولي منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية.

وقال ان مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية كمالوندي قدم خلال الاجتماع تقريرا عن تنفيذ بنود مختلفة من الخطة، ووفقا له تم تطبيق التخصيب بنسبة 20٪ وفقا للمادة الأولى من القانون، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وتابع: "كما تقوم منظمة الطاقة الذرية بتصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك للماء الثقيل قبل التحديث حسب الجدول الزمني". مؤكداً انه تم البدء بتركيب أجهزة الطرد المركزي IR2M.

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