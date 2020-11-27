بیان انصار الله لإدانة اغتیال العالم الایراني

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن البیان اصدر عقی اغتیال محسن فخري زادة العالم البارز الایراني علی ایدي صهیونیة وجاء البیان کما یلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نتقدم ببالغ العزاء للجمهورية الإسلامية في إيران باستشهاد العالم النووي محسن فخري زاده الذي تعرض لجريمة اغتيال مدانة ومستنكرة، ونؤكد حق طهران في الرد على كل من دبر ونفذ الجريمة.

إن جرائم اغتيال علماء كبار بحجم زاده تندرج ضمن مساعي إفقاد الأمة خبرات علمية يريدها الأعداء حكرا عليهم وسيفشلون بإذن الله.

المكتب السياسي لأنصار الله

و من جانب آخر استنکر الرفيق خالد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عملية الإغتيال الإجرامية للعالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة واعتبره جزءا من مخطط أمريكي-صهيوني يستهدف القيادات والعلماء والكوادر الفاعلة في محور المقاومة.

/انتهی/

