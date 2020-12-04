وزير خارجية كرواتيا يعزي ايران حكومة وشعبا باغتيال الشهيد فخري زادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في محادثاته الهاتفية مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قدم غوردان غريليش رادمان التعازي وأعرب عن المواساة لإيران حكومة وشعبا باغتيال الشهيد محسن فخري زادة العالم الايراني البارز في المجال النووي والدفاعي.

وبحث الوزيران خلال هذه المحادثات الهاتفية مختلف المواضيع بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية والموضوعات المرتبطة بالاتفاق النووي.

وكانت الخارجية الكرواتية قبل ذلك، قد أصدرت بيانا أدانت فيه اغتيال العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، وأعربت عن المواساة حكومة وشعبا الى ايران حكومة وشعبا.

واستشهد العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، يوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر في هجوم ارهابي مسلح على موكبه. في حين قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية نقلا عن مسؤوليين استخباراتيين، ان الكيان الصهيوني وراء عملية اغتيال فخري زادة.

وأعلن المسؤولون الايرانيون ان درب هذا العالم الشهيد سيستمر وأن الضالعين بهذه العملية الارهابيين سينالون عقابهم.

وقد أثارت عملية الاغتيال الجبانة، موجة من الاستنكار العالمي على الصعيدين الشعبي والحكومي، فضلا عن المنظمات الدولية./انتهى/