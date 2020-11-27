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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:١٨ م

تعليقا على اغتيال الشهيد فخري زادة؛

قاليباف : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ

قاليباف : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ

علق رئيس مجلس الشورى الاسلامي على جریمة اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، بایة من سورة الشعراء، قوله تعالى : اعوذ بالله الشيطان الرجيم وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ وجزء من الاية لسورة السجدة إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمون.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في بيان نشره عبر صفحته الالكترونية مساء اليوم الجمعة، عزى قاليباف بواقعة استشهاد فخري زادة، مستدلا باي الذكر الحكيم من ان الانتقام على هذه الجريمة قادم.

واعلنت العلاقات العامة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، عصر اليوم الجمعة، ان عناصر ارهابية مسلحة استهدفت العربة التي كانت تقل رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع "محسن فخري زادة".

وبحسب هذا البيان، فقد تعرض السيد فخري زادة للاصابة الشديدة خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت بين الارهابيين وفريق حمايته، ونقل على اثرها الى المستشفى.

واضاف البيان : للاسف لم تنجح جهود الفريق الطبي في انعاش السيد فخري زادة، ليرتقي هذا المدير والعالم الايراني المخلص شهيدا؛ مخلفا وراءه سجلا حافلا بالجهود والتضحيات.

وتقدمت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة بخالص العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني الابي، على خلفية الاغتيال الجبان الذي طال احد المدراء المخلصين في البلاد وادى الى استشهاده.

/انتهى/

رمز الخبر 1909704

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