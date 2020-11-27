أعزي الامام الخامنئي والشعب الايراني باستشهاد العالم النووي "فخري زاده"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أنه اعتبر نائب أمين عام "​حزب الله​" ​الشيخ نعيم قاسم​، في حديث تلفزيوني، أن عملية اغتيال العالم النووي ال​إيران​ي محسن فخري زاده "جزء من الحرب الحقيقية غير العسكرية على إيران ومحور المقاومة والمنطقة الحرة وفلسطين".

وأشار قاسم إلى أننا "ندين هذا العمل ونحمل الواقع الدولي والدول الكبرى مسؤولية أن ترى ما يحصل"، لافتاً إلى أن "الجواب على عملية الإغتيال هو بيد المعنيين والمسؤولين في إيران، لكن هذا الإستشهاد هو عنوان شرف ومكانة".

من ناحية أخرى، اعتبر قاسم أن "كل الضغط على حزب الله من أعدائه يعود إلى تحقيقه نجاحات كثيرة في المجالات المختلفة"، لافتاً إلى أننا "مرتاحون لوضعنا ونعتبر أننا في مواجهة طبيعية ولا نعيش حالة توتر أو قلق"./انتهى/