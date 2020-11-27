  1. السياسة
٢٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٢٥ م

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام يتوعد المسؤولين عن اغتيال العالم فخري زاده بانتقام شديد

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام يتوعد المسؤولين عن اغتيال العالم فخري زاده بانتقام شديد

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران "محسن رضائي" ان آمرو ومنفذو هذا العمل الارهابي الاجرامي سيواجهون انتقاماً شديداً. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران "محسن رضائي" عزى قائد الثورة والشعب الايراني البطل بشهادة العالم النووي والدكتور المخلص "محسن فخري زاده" قائلاً ان الشهيد فخري زاده كان رمزا للقوة العلمية لإيران، التي أرعبت الأعداء من النمو المذهل للعلوم والتكنولوجيا في هذه البلاد الغنية. مؤكداً ان كل شهيد يسقط على الأرض ينهض ازائه العشرات من الأبطال.
 
وأكد رضائي ان آمرو ومنفذو هذا العمل الارهابي الاجرامي سيواجهون انتقاماً شديداً مضيفاً انه لن يوجد أي عائق سيحول دون تطور ونمو الشعب الايراني وتقدمه على طريق الكمال والقوة.
 
/انتهى/
رمز الخبر 1909712

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي