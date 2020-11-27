  1. السياسة
٢٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٦ م

القائد العام للجيش الايراني:

ضلوع امريكا واسرائيل والمنافقين واضح في استشهاد العالم فخري زاده

ضلوع امريكا واسرائيل والمنافقين واضح في استشهاد العالم فخري زاده

قال القائد العام للجيش والقوات المسلحة الايرانية اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي" تعقيباً على العمل الارهابي الذي طال الشهيد العالم الايراني الدكتور "محسن فخري زاده" ان ضلوع اليد الامريكية والاسرائيلية والمنافقين واضحة في هذا العمل الارهابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان القائد العام للجيش والقوات المسلحة الايرانية اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي" عزى وهنئ في ذات الوقت الشعب الايراني بشهادة العالم والمدير المخلص الدكتور محسن فخري زاده متمنياً الصبر والسلوان لذوي الشهيد.
 
وأكد موسوي أنه لن يتمكن أعداء الثورة الإسلامية بهذه الأعمال الإجرامية من إيقاف الشعب الإيراني العظيم عن التقدم والنمو السلمي، مضيفاً ان اغتيال الدكتور محسن فخري زاده دليل آخر على اضطهاد الشعب الإيراني على طريق العزة والكرامة.
 
وتابع بالقول ان ضلوع اليد الامريكية والاسرائيلية والمنافقين واضحة في هذا العمل الارهابي المدان من قبل الدول الحرة في العالم.
 
واختتم اللواء موسوي رسالته بالقول ان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية يدين بشدة هذه المؤامرة الخبيثة مؤكداً ان حق الجمهورية الإسلامية محفوظ في الانتقام من الأعداء في أي مجال آخر.
 
/انتهى/
رمز الخبر 1909710

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي