ضلوع امريكا واسرائيل والمنافقين واضح في استشهاد العالم فخري زاده



وأفادت وكالة مهر للأنباء ان القائد العام للجيش والقوات المسلحة الايرانية اللواء "سيد عبد الرحيم موسوي" عزى وهنئ في ذات الوقت الشعب الايراني بشهادة العالم والمدير المخلص الدكتور محسن فخري زاده متمنياً الصبر والسلوان لذوي الشهيد.

وأكد موسوي أنه لن يتمكن أعداء الثورة الإسلامية بهذه الأعمال الإجرامية من إيقاف الشعب الإيراني العظيم عن التقدم والنمو السلمي، مضيفاً ان اغتيال الدكتور محسن فخري زاده دليل آخر على اضطهاد الشعب الإيراني على طريق العزة والكرامة.



وتابع بالقول ان ضلوع اليد الامريكية والاسرائيلية والمنافقين واضحة في هذا العمل الارهابي المدان من قبل الدول الحرة في العالم.



واختتم اللواء موسوي رسالته بالقول ان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية يدين بشدة هذه المؤامرة الخبيثة مؤكداً ان حق الجمهورية الإسلامية محفوظ في الانتقام من الأعداء في أي مجال آخر.



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