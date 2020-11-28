ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة إرهاب الدولة



وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كتب في تغريدة على موقع تويتر باللغة الصينية ان الإرهابيون اغتالوا عالم إيراني بارز آخر. حيث ان هذه الاغتيالات الجبانة هي انتهاك واضح للقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. ومن واجب المجتمع الدولي أن يتصدى لمثل هذه الأعمال.

وأضاف: "من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، فإن إيران تتواجد في الطليعة لمكافحة الإرهاب. وندعو المجتمع الدولي إلى ادانة ارهاب الدولة والتوصل الى اجماع بشأن التوترات في المنطقة.



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