رد فرنسي مفاجئ على طلب لبنان صور الأقمار الاصطناعيّة لانفجار المرفأ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر لبنانية أنه أكّد مراسل إذاعة فرنسا الدوليّة في لبنان وسوريا بول خليفة، أنّ "فرنسا رفضت طلباً لبنانيّاً رسميّاً بتسليمه صور الأقمار الاصطناعيّة لانفجار مرفأ بيروت".

وأشار خليفة في حديث لـ mtv الى أنّ لبنان أعاد تأكيد طلبه أكثر من مرّة، قبل أن يأتيه الجواب "من مصادر فرنسيّة عليا معنيّة بهذه القضيّة بأنّ الأقمار الاصطناعيّة الفرنسيّة لم تكن تعمل فوق مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، تاريخ وقوع الانفجار".

وأفاد خليفة بأنّه تلقّى هذه المعلومة من مصدر لبناني، وقاطعها مع مصدر صحافي فرنسي قريب من وزارتَي الدفاع والخارجيّة الفرنسيّتين أكّدها له.

* دياب: لم تستلم حكومتي أي صور

من جهته، كان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، كشف في حديث تلفزيوني، أنه طلب من الحكومات الاجنبية بتزويد التحقيق اللبناني بصور التقطتها الاقمار الإصطناعية للمرفأ ولكن حتى اليوم لم تستلم حكومتي اي صور للاقمار الإصطناعية".

واضاف: انا انتظر نتائج التحقيق من القضاء للكشف عن الحقائق والنتائج".

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