هاشتاغ "#انفجارات_حقول_نفط_ابوظبي" يتصدر الترند العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسم "#انفجارات_حقول_نفط_ابوظبي" تصدّر قائمة الترند في العالم، وذلك بعد إعلان بعض الوسائل الإعلامية عن إنفجارات وحرائق في كبرى حقول الإمارات النفطية.

وبعد دقائق من انتشار الخبر على بعض الوسائل الإعلامية مفاده وقوع إنفجارات وحرائق في حقل "زاكوم" النفطي في أبو ظبي وحقل "الفاتح" في دبي، دشن اليمنيون هاشتاغ "#انفجارات_حقول_نفط_ابوظبي"، معبرين من خلاله عن فرحتهم بالخبر وذلك كردة فعل لما قامت به الامارات من جرائم و مجاز بحق الشعب اليمني والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين والاطفال بالاضافة الى آلاف المختطفين على يد مجموعات ارهابية مواليه لها.

وكتبت "لميس المؤيد" في تغريدة على حسابها الخاص "انفجار حقل دبي وحقل زاكوم في ابوظبي ويعتبر حقل دبي ثاني اكبر حقل نفط في العالم يارب زيد وبارك وعجل بزوال آل زايد #انفجارات_حقول_نفط_ابوظبي".

ويرى "قحطان" ان "صورة مرعبة لكنها تشرح صدور قوما مؤمنين عندما تكون في الامارات #انفجارات_حقول_نفط_ابوظبي".

وقالت "مها" في تغريدة لها " اللهم ارنا فيهم يوماً اسود #انفجارات_حقول_نفط_ابوظبي".