المستشارية الثقافية الايرانية في العراق تقيم مهرجان قادة النصر

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تأتي اقامة هذه المسابقة والمهرجان تخليدا لذكرى استشهاد قادة المقاومة الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما، وبغية انتاج اعمال ابداعية وملهمة لمواصلة طريق الحق ونصرته.

ويضم المهرجان المحاور التالية:

– شهداء المقاومة وأبطال محاربة الارهاب العالمي.

– سيرة حياة شهداء المقاومة وأبطال محاربة الارهاب العالمي.

– الدفاع عن المظلومين.. رسالة شهداء المقاومة.

– شهداء المقاومة أخوة في الايمان والجهاد والولاء.

– دور شهداء المقاومة في نشر ثقافة المقاومة والشهادة.

وتتوزع المشاركات في المهرجان على 3 مجالات:

– الادبية (شعر، نثر، رواية، قصة قصيرة، نص ادبي، مذكرات، خواطر، مقالات، بحوث.. الخ)

– الفنية (رسم لوحات، صور، فنون تشكيلية، خط، تصميم الملصقات والبوسترات.. الخ).

– الاعلام (افلام قصيرة، رسوم متحركة، انشطة ثقافية، انشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي..الخ).

وسيتم تقديم جوائز قيمة للاعمال المختارة. وسيكون آخر موعد لتقديم الاعمال للمشاركة في المهرجان 26 كانون الاول/ديسمبر 2020، على أن يتم ارسال الاعمال على واتساب وتلكرام على الرقم 009647821099917، وسيتم الاعلان عن النتائج بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2021.

/انتهی/